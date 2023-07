Vídeo mostra como ficou a Range Rover que pegou fogo em Anápolis

Imagens impressionantes mostram como ficou o estado do Range Rover Evoque que pegou fogo em Anápolis, na noite deste sábado (1º).

Conforme apurado pelo Portal 6, o automóvel começou a pegar fogo por volta das 23h30, às margens da BR-153, em trecho que passa pelo Parque dos Pirineus.

No registro, é possível ver o veículo em chamas e soltando bastante fumaça, principalmente na parte dianteira, onde fica localizado o motor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e conseguiu eliminar o avanço do fogo, controlando a situação.

O motivo do incêndio, apontado pela corporação, foi uma falha do proporcionador de espuma – peça responsável justamente por evitar o surgimento de chamas, durante o processo de queima do combustível.

Nas redes sociais, uma das pessoas envolvidas no incidente fez uma postagem agradecendo pelo livramento.

“Deus, obrigada por cuidar da gente em questão de segundos”, publicou a mulher.