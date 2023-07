Após 8 anos paradas, obras do estádio Jonas Duarte recebem ofertas milionárias para execução

Após passarem-se oito anos desde o início das obras, o Estádio Jonas Duarte, palco máximo do futebol anapolino, segue inacabado e carecendo de cuidados. Apesar da demora, que já ultrapassa o tempo de dois mandatos municipais, uma publicação feita na última sexta-feira (30), no Diário Oficial do Município (DOM), sugere que o problema pode estar chegando ao fim.

A execução dos serviços de reforma e construção de novas áreas foi sinalizada por duas empresas, a Engecom Construtora LTDA, que fez um lance de R$ 9.202.296,91 e a SPR Engenharia e Construção, ofertando os serviços por R$ 9.996.952,02. Esta segunda tem o prazo de três dias úteis para apresentar uma proposta melhor que a adversária, caso queira continuar na seleção.

A construção de um anel, em uma das laterais do estádio, teve início em 2015, durante a gestão do prefeito João Gomes (PSDB), mas foi interrompida pela metade e nunca mais retomada. Após sete anos, em 2022, o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou um novo contrato fechado.

À época, a negociação havia chegado ao montante de R$ 4,3 milhões pelos serviços, com a escolha da empresa Level Construções Ltda sendo publicada no DOM no dia 02 de setembro. Apesar da previsão de conclusão apontar o prazo de 180 dias, a obra foi interrompida mais uma vez.

Após uma longa espera desde a primeira proposta, a reforma e construção do novo anel surge novamente no horizonte, pouco antes da chegada de mais um ano eleitoral.

O cenário não só recebe partidas de amadores, do Campeonato Goiano e da série D do Campeonato Brasileiro, mas também festivais como o Arraiana, que foi iniciado em 2018 e continua ocorrendo até o presente.

O monumento

O Estádio já é um velho conhecido dos anapolinos, chamando a atenção de quem transita pela Avenida Brasil. Todavia, essa história teve início graças ao homem que hoje batiza a construção. O prefeito Jonas Duarte foi o idealizador da obra, com um mandato que perdurou entre 1951 e 1954.

Inaugurado apenas em abril de 1965, o local contava apenas com parte das arquibancadas cobertas, o que ainda hoje é uma realidade. O primeiro jogo de todos foi uma partida entre São Paulo e uma seleção de Anápolis, montada com amadores especialmente para o evento.

A construção logo ganhou o coração dos apreciadores do esporte e de boas opções de lazer da cidade. Conta com um campo de futebol de 105 por 65 metros, com grama batatais medindo cinco centímetros. Além de reunir espectadores, o local também emprega diversos empreendedores em lanchonetes e ambulantes durante as rodadas.