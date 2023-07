Confira as previsões de entrega de cada etapa da restruturação da Praça Cívica

Em entrevista em janeiro deste ano, o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Denes Pereira, cravou a data da inauguração da revitalização da Praça Cívica: 30 de junho. À época, admitiu erros de execução de projeto e chegou a ventilar que essa data não seria alterada – considerada uma das maiores novelas de infraestrutura dos últimos anos na capital.

Entretanto, há pouco tempo, começou a dar sinais de prorrogação. E assim foi feito, a ‘inauguração’ ficou para outubro de 2023, sendo que as obras se iniciaram em julho de 2021 e a previsão de entrega era de 75 dias.

A Praça Cívica é tão fundamental não só para a capital quanto para o estado que será um dos pontos turísticos do projeto Circuito Cultural. De autoria da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a rota turística de Goiânia será inaugurada neste sábado (1º), com o intuito de apresentar a história da capital no período de férias.

Responsável por 11 paradas no Circuito Cultural, a Praça Cívica teve as obras prorrogadas a pedido da concessionária, sem aditivo financeiro, com data final em 31 de outubro.

Porém, ao Portal 6, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinfra), não respondeu sobre o que poderia garantir que se trata do que se último atraso. Por enquanto, a praça já possui pavimento de concreto no anel interno e asfalto no anel externo.

Três dos quatro terminais de embarque do trecho 2 do BRT, que falta 3% para ser finalizado, já foram entregues: o Isidória, Paulo Garcia e o Perimental Norte, cujo nome será Hailé Pinheiro.

De acordo com a pasta, o Terminal Perimetral Norte será completo em julho e as demais estações terão funcionalidade até o dia 31 de outubro.

Em nota, a Seinfra prometeu aos goianienses a entrega da sinalização completa e grande parte das calçadas e canteiros centrais nos arredores das avenidas 83, 84, 85 e Universitária nos próximos dias.

Além disso, está em fase de conclusão as calçadas do anel formado entre as Avenidas 84 e Araguaia, assim como as bocas de lobo e plantação de grama. Com a finalização dos canteiros, sem previsão, a Prefeitura de Goiânia fará a instalação dos semáforos.

Porém, a prefeitura ainda aguarda autorização da Caixa para licitar o Trecho 1, do Terminal Isidória, em Goiânia, ao Terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a pasta, o trecho não foi liberado por conta das exigências do Tribunal de Contas da União (TCU), que emitiu um acórdão em 2016 em que qualifica como obra viária e não obra urbana.