Jovem conta por que resolveu quebrar o carro do namorado e divide opiniões

Uma jovem viralizou nas redes sociais após aparecer quebrando o carro do antigo namorado. Depois da confusão e comentários maldosos, ela decidiu se pronunciar.

Sydney Taylor vive na Califórnia (EUA) e mantinha um relacionamento fechado com o parceiro. Além disso, ela tinha uma melhor amiga que frequentava a casa deles constantemente.

A influenciadora fitness, que tem bastante seguidores e influência na internet estadunidense, confessou que, quando percebeu o namorado e a amiga juntos, dentro do carro, ficou muito brava.

“Isso não foi ‘ataque de fúria’, não foi briga na estrada. Isso foi a traição de minha amiga e meu homem tendo um caso nas minhas costas”, começou explicando.

No vídeo, é possível ver o veículo parado no sinal vermelho, enquanto Sydney se aproxima e bate no vidro do motorista. O companheiro traidor não reage.

Diante disso, a jovem sobe no capô do carro e quebra o vidro do para-brisa com um chute forte. A cena deixou inúmeros internautas confusos e indignados com a violência dela.

A influencer confirmou que não foi reação hormonal, como alguns usuários sugeriram, mas sim a dor de uma mulher traída e, agora, solteira.

Confira!