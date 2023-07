Mulher decide testar o noivo dias antes do casamento e o resultado sai pior do que ela imaginava

Desafiar a fidelidade do parceiro às vésperas do casamento tem se tornado bem comum entre as mulheres e, desta vez, uma vítima se surpreendeu com a capacidade e falta de compromisso do noivo.

Lídia Luiza Bertoncello é uma digital influencer conhecida por realizar os testes para as clientes. Neste vídeo, a jovem contou que essa foi uma das histórias mais tensas já ouvida.

“Uma mulher veio me mandar mensagem querendo fazer o teste com o noivo dela. Eles iam se casar em duas semanas. […] Ela me contou um pouquinho da história, que tinha saído da casa dos pais há alguns meses e o irmão também”.

Segundo Lídia, a cliente teria explicado que nenhum dos filhos tinha um bom relacionamento com a mãe. Por isso, acabaram se unindo e criando uma amizade confidente.

Inclusive, após o familiar se separar da namorada, pediu para morar com a contratante do serviço e ela aceitou. “Ela falou que ela e o noivo se davam super bem com o irmão, que ela não desconfiava de nada, mas queria testar só para tirar a pulguinha atrás da orelha”, disse.

A influencer frisou que, quando o irmão ficou solteiro, os três passaram a estar sempre juntos e não haviam problemas na relação.

O teste

Lídia revelou que o noivo acabou caindo no teste, demonstrando total interesse na contratada. Eles marcaram um encontro em um restaurante e a mulher pediu para comparecer no lugar da pessoa que estava conversando com o homem.

Ao chegar lá, a vítima encontrou o infiel aguardando no estabelecimento. Porém, como ficou muito nervosa, não conseguiu entrar e falar com ele. Então, voltou para o carro para assistir o que aconteceria depois.

O plot twist

O que ninguém esperava é que, enquanto o traidor estava dentro do restaurante, chegaria a mãe da noiva e o irmão para encontrarem ele.

A mulher confessou ter ficado muito confusa, já que ninguém tinha um bom relacionamento com a genitora. “Ela achou muito estranho e começou a pensar que eles estavam conversando alguma coisa sobre o casamento”, relembrou Lídia.

Depois de jantarem, o irmão foi embora e o noivo, juntamente da mãe, saíram juntos no mesmo carro. A mulher decidiu seguir e ver para onde iriam.

Para a surpresa dela, a dupla foi para um motel afastado e ela descobriu, enfim, que a pessoa com quem iria se casar era amante da própria familiar há tempos e o irmão acobertava tudo.

Os internautas ficaram impressionados com o desfecho absurdo, mas contentes pela vítima ter descoberto a farsa antes de oficializar o matrimônio.

Confira!