Todo mundo conhece uma amiga que se tornou outra pessoa agora que vive sem o ex, aquele embuste.

O que acontece é que alguns relacionamentos tóxicos são tão traumáticos para algumas mulheres, que elas passam quase por uma lavagem cerebral, sendo manipuladas e enquadradas no formato que o cara queria.

Mas depois que elas terminam com o traste, é como um arco-íris que surge depois da tempestade. O mundo muda e as coisas ficam melhores!

6 provas de que você está bem melhor sem o ex e todo mundo notou a diferença:

1. Há um brilho diferente em você

Começando nossa lista, uma das provas mais nítidas de que você está solteira e renovada é quando todo mundo começa a notar um brilho a mais em você.

Assim como o arco-íris, esse glow up surge depois que aquela sobra do seu ex para de ofuscar todo brilho que vem de você.

2. Você tem se arrumado mais para sair

Outra coisa que fica evidente é que agora você se preocupa mais com sua aparência, que antes era deixada em escanteio.

Afinal, seu ex te enchia de críticas, inseguranças e neuras com seu próprio corpo.

3. Tem cultivado o seu amor próprio

Dialogando com o tópico anterior, agora também você passa a se amar, aceitar seus defeitos e ver os detalhes de si mesma com mais carinho.

Depois de passar muito tempo sendo humilhada pelo parceiro, basta terminar para aprender a se amar de novo.

4. Pensa primeiro em você independente da ocasião

E é claro que por ter aprendido a se amar de verdade, agora fica super fácil se priorizar em tudo.

Agora todo mundo consegue ver que para você seus planos, sonhos, desejos e seu hoje vem em primeiro lugar, não dividindo espaço ou adaptação por ninguém.

5. Voltou a fazer atividades que gostava

Antes com o embuste do seu ex, você abria mão de fazer o que gosta para agradar a ele, por exemplo não ia a seus locais favoritos ou assistia a seus filmes preferidos.

Mas agora, solteira, você tem liberdade para fazer o que quer, quando bem entender.

6. Não aceita menos do que merece

Por fim, depois de passar por uma relação caótica, as mulheres finalmente aprendem que não podem aceitar menos do que merecem.

Agora todo mundo consegue notar que você reconhece o seu valor e não se diminui para encaixar em qualquer caixinha.

