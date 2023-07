Circo Internacional chega a Anápolis com espetáculo Mundo Jurássico para toda a família

Nesta sexta-feira (07), o Circo Internacional da China desembarca em Anápolis com o espetáculo “Mundo Jurássico”, produção inédita que promete diversão para toda a família.

A apresentação está marcada para as 20h, no Centro de Convenções do município.

No espetáculo, 45 acrobatas, dançarinos e contorcionistas irão subir ao palco, com números desafiadores, show de luzes, trilha sonora, figurinos e muita tecnologia para prender a atenção do público.

Tudo isso com uma temática pautada em aventura, onde os dinossauros marcarão presença.

Os ingressos já estão à venda, por meio da plataforma Furando a Fila.

Os preços variam de R$ 32 até R$ 420 e os bilhetes terão o limite de cinco por pessoa, no ato da compra.