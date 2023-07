Goiano que estará em nova temporada de ‘No Limite’ é natural de Trindade e atua como vaqueiro

Habituado com a vida no campo e autodeclarado ‘peão raiz’ , o goiano Marcus Vinícius, de 24 anos, foi o escolhido para representar o estado na nova temporada do reality show ‘No Limite-Amazônia’, que estreia dia 18 de julho.

Natural de Trindade, que fica na região Central de Goiás, o jovem trabalha como vaqueiro, domador e peão de rodeio em uma fazenda do município e foi o primeiro participante, entre 15, a ser confirmado no programa.

Em entrevista ao Gshow, o peão revelou que decidiu se inscrever para o desafio para realizar um sonho antigo de aparecer na televisão.

“Eu sou acostumado a montar em boi, mas nunca participei de um reality”, destacou o jovem durante uma chamada do programa.

Apesar da pouca experiência midiática, ele garante que é uma pessoa competitiva e que mostrará um bom desempenho em desafios que envolvam força e resistência.

De acordo com ele, os pontos fortes são: persistência, agilidade e estratégia. Por outro lado, Marcus destaca que é uma pessoa ansiosa e lenta em desafios de raciocínio. O peão também acredita que o jeito mais introspectivo pode atrapalhar na convivência com os demais concorrentes.

Caso se torne o grande vencedor do programa e leve para a ‘casa’ o prêmio de R$ 500 mil, ele revela que pretende investir o valor da premiação no setor agropecuário e comprar gado.