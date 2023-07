Todas as pessoas mentirosas trazem alguns comportamentos muito específicos consigo que, independente de qual for a gravidade da inverdade, é possível distinguir que as frases ditas não são verdadeiras graças a alguns detalhes.

Acontece que a linguagem corporal pode contar muitos segredos ocultos sobre o que uma pessoa está pensando e não diz. É importante estar atento aos sinais para não ser pego de surpresa.

O mentiroso pode ser até mais cuidadoso que as demais pessoas e se preocuparem minuciosamente com tudo. No entanto, não dá para ser perfeito. Em algum momento será inevitável deixar escapar algo.

É nesta hora que eles são pegos no pulo! Ficou curioso para saber quais são esses sinais e comportamentos cruciais na hora de identificar uma pessoa falsa? Então, confira a lista que separamos logo abaixo!

6 características que as pessoas mentirosas até tentam, mas não conseguem esconder:

1. Desvio de olhar/olhar para a esquerda

Quando uma pessoa está mentindo, dificilmente ela manterá o olhar fixo e rente aos seus olhos. Pelo contrário, ela desviará a visão do seu rosto a todo momento.

Procure observar também para qual direção ela estará olhando com mais frequência. Se for o lado esquerdo, fique ainda mais esperto. Não há verdade alguma nas palavras deste alguém.

2. Piscar excessivamente

Exceto as pessoas que lidam com a condição dos olhos de blefaroespasmo – que causa espasmos da musculatura ao redor dos olhos, levando a piscar involuntariamente -todo mundo que pisca muito enquanto fala pode significar que está ansioso e desconcertado.

Acontece que quando um mentiroso está aflito, receoso de ser pego no flagra, impulsivamente poderá começar a piscar freneticamente.

3. Voz trêmula

Quando temos certeza de alguma coisa, imediatamente a entonação da fala passa a ser mais firme e segura. Logo, quando algo não é verdade, a voz também pode sair mais trêmula, insegura e baixa.

Repare em quão convincente aquela fala pode parecer. Isso diz muito sobre os mentirosos amadores.

Agora, se estivermos pautando sobre as pessoas com mais audácia em dizer inverdades, elas podem sim ignorar este tópico, pois a falta de caráter já as tornaram excelentes mentirosas e controladas emocionalmente.

4. Falta de conclusões

É bem comum também que, quando uma pessoa estiver contando uma história distorcida, a falta de conclusão nos parágrafos seja mais recorrente.

Ele fala, fala e fala. Porém, na hora de finalizar o que aconteceu, se perde e faz pausas maiores do que o comum.

5. Mãos no bolso

Este tópico é interessante para se observar em um mentiroso. As mãos no bolso podem sugerir desconforto, insegurança – não apenas no mentiroso, mas em qualquer pessoa.

6. Contradição

Por fim, mas não menos importante, a contradição é inevitável em uma pessoa que conta muitas inverdades. Mais cedo ou mais tarde, ele mesmo poderá sair um pouco do personagem e é nesta hora que você deve o desmascarar. Seja esperta!

