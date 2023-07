Divulgada a lista de bairros de Anápolis que devem ficar sem água na semana que vem; veja com antecedência

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) divulgou um comunicado trazendo uma lista de bairros em Anápolis que devem ficar sem água entre a próxima segunda-feira (10) e sexta-feira (14).

Isso porque as equipes de manutenção irão realizar um serviço programado para interligação de redes de distribuição de água no município.

Em todas as datas, as atividades acontecerão entre as 8h e 17h. Nesse intervalo de tempo, o abastecimento pode ser afetado em alguns bairros, em imóveis que não contam com caixa d´água bem dimensionada.

Por fim, a nota da Seneago apontou que o fornecimento de água será retomado assim que o serviço for concluído, com normalização gradual do sistema ao longo da noite.

Confira a lista de bairros que serão afetados a cada dia da manutenção:

Segunda-feira (10): Batista, Jardim Nações Unidas, Jardim Santa Cecília, Jundiaí, Parque das Nações, Vila Dona Maria, Vila Góis, Vila Miguel Jorge, Vila Milmar, Vila Nossa Senhora D´Abadia e Vila São Joaquim.

Terça-feira (11): Batista, Jardim Nações Unidas, Jardim Santa Cecília, Parque das Nações, Vila Dona Maria, Vila Góis, Vila Miguel Jorge, Vila Milmar, Vila Nossa Senhora D´Abadia e Vila São Joaquim.

Quarta-feira (12): Batista, Jardim Nações Unidas, Jardim Santa Cecília, Parque das Nações, Quinta da Vila Verde, Vila Dona Maria, Vila Formosa, Vila Góis, Vila Miguel Jorge, Vila Milmar,, Vila Nossa Senhora D´Abadia e Vila São Joaquim.

Quinta-feira (13): Calixtolândia, Condomínio Vale dos Pássaros, Eldorado, Jardim América, JK, JK Oeste, Parque São João, Polocentro, Residencial Arco Iris, Residencial Geovani Braga, Residencial Itatiaia, Residencial Sun Flower, São João, Setor Sul Jamil Miguel, Vila Formosa, Vila Goiás, Vila Industrial Jundiaí, Vila João Luiz de Oliveira e Vila São José.