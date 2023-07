Apenas 8 cidades de Goiás têm cobertura de Internet 5G, mesmo após um ano de implementação

Passado um ano da primeira implementação da internet 5G no Brasil, apenas 8 cidades de Goiás desfrutam da nova tecnologia. Isso é o que aponta o “mapa de Antena” do Sindicato das Empresas de Telecomunicações e Conectividade (Conexis).

De acordo com o levantamento, as cidades detentoras da novidade no estado são Goiânia, Aparecida, Pires do Rio, Luziânia, Anápolis, Formosa, Rio Verde e Águas Lindas de Goiás – somando ao todo 312 antenas.

Grande parte das estruturas pertencem às operadoras Tim, com 160, Claro e Vivo, com 76 cada, conforme constatado no mapa.

Já entre os municípios, a capital segue disparada entre todas as localidades tendo, ao todo, 236 em toda a região.

Logo em seguida, aparecem os municípios de Aparecida (55), Rio Verde (7), Luziânia (5) Águas Lindas de Goiás (4) e Anápolis (2).

Em menor número estão Pires do Rio, que fica na região Sul do estado, com apenas 1 antena, e Formosa, com a mesma quantidade.

Apesar do baixo número, outros municípios do estado poderão receber a novidade em breve. Isso porque no dia 21 de junho, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que as operadoras de internet móvel poderão solicitar o licenciamento e a ativação de estações de Internet 5G em 82 cidades Goiás e outras 98 do Brasil.