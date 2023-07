Aviso importante para todos os aposentados e pensionistas do Brasil

Os aposentados e pensionistas do Brasil devem ficar atentos, pois o Governo Federal emitiu um aviso importante e que irá impactar diretamente na categoria. Mas não se desespere, pois a novidade pode ser benéfica para quem é da classe.

A partir de agora, os beneficiários poderão contar com a ajuda do “Meu INSS”. A novidade consiste em um canal digital disponibilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizará aos segurados que queiram ter acesso a todas as informações relacionadas aos seus respectivos benefícios previdenciários.

Assim, por meio desta ferramenta, os beneficiários podem fazer de maneira mais prática e eficaz consultas e agendamentos juntamente ao INSS.

Para os aposentados e pensionistas do Brasil que ainda desconhecem a plataforma, mas querem utilizá-la, o primeiro passo que deve ser tomado é acessar o portal do INSS e, depois, fazer o cadastro com o seu CPF e colocando a sua senha.

Após isso e no intuito de garantir a segurança dos usuários, o sistema do INSS irá solicitar o preenchimento de um formulário a fim de verificar a autenticidade de todas as informações pessoais colocadas pelos usuários.

Após realizar o login na plataforma, o usuário, enfim, poderá fazer a consulta de todas as informações que estiverem relacionadas aos benefícios previdenciários, por exemplo o extrato de pagamento, de empréstimo consignado e declaração de benefício.

Outro ponto que também deve ser reforçado é que além dessas consultas, o Meu INSS também possibilita a opção de agendar requerimentos de benefícios e serviços, como a aposentadoria por idade, salário maternidade, pedido de revisão de benefício e outros.

Vale ressaltar que, até o momento, todas as informações disponibilizadas no Meu INSS devem permanecer as mesmas. Contudo, outras novidades tecnológicas podem ser incluídas na plataforma a fim de aprimorar ainda mais o sistema e, de quebra, trazer mais facilidade para os segurados.

