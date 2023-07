Entenda por que quem tem geladeira nova não deve colocar ímãs na porta

As geladeiras estão presentes em praticamente todos os lares brasileiros. São utilitários inegáveis na cozinha. E o design simples é um atrativo forte para as pessoas quererem colocar uma pequena decoração nela, como um ímã, por exemplo.

Modelos em formato de cerveja, com logomarca de loja de venda de gás de cozinha, com propaganda de farmácias, com foto de casamento ou lembrança de viagem. Independentemente do estilo, eles estão nas geladeiras dos lares de todos os tipos, tamanhos e formatos.

Mas será que os ímãs podem causar algum tipo de dano para elas?

Tanto os modelos mais antigos quanto os modelos mais novos de geladeira (com sensor touch screen, painel de led, telas interativas, entre outros) podem sofrer dano pelo uso do ímã.

Segundo a publicação de uma das principais empresas de energia na Espanha, a Endesa, a notícia é boa para os modelos antigos e não muito feliz para quem possui modelos mais sofisticados.

De acordo com a companhia, não há risco de uso porque o campo magnético gerado por esses ímãs é fraco demais para penetrar nas paredes do eletrodoméstico e chegar a afetar a comida ali contida ou mesmo danificar o sistema de energia.

A empresa também afirma que os ímãs não consomem, sequer atrapalham o fluxo de energia do aparelho e que tudo não passa de um mito.

Já para aquelas pessoas que possuem modelos mais novos, é bom ficar em estado de alerta. O HuffPost afirma que para os modelos mais novos e sofisticados de geladeira os ímãs podem, de forma potencial, causar danos por conta da nova geração de fábrica vinda com telas sensíveis ao toque.

Pode acontecer de gerar um pequeno campo magnético fraco e causar perturbações ou até mesmo desconfigurar o sistema de funcionamento da região do dispositivo.

Há o alerta também para evitar colocar objetos eletrônicos, pois podem sobrecarregar a geladeira e fazer com que tanto o eletrodoméstico quanto o objeto colocado dêem algum tipo de pane e parem de funcionar.

A recomendação é não colocar os queridos objetos com ímã próximos aos painéis ou telas de toque. A vida do seu item essencial de cozinha agradece bastante.

