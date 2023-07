Imagens mostram como ficou hotel após caminhoneiro tentar carregar celular

A hospedagem de dois trabalhadores em um hotel trouxe prejuízos graves para o proprietário do estabelecimento após um caminhão colidir e atravessar a parede do local na manhã desta sexta-feira (07), em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, os homens são funcionários de um atacadista e haviam se hospedado no hotel por motivos de trabalho.

Durante a estadia, um deles, de 25 anos, decidiu carregar o aparelho celular dentro do automóvel, enquanto estava sentado do lado do passageiro.

Sem saber que o caminhão estava engatado, o jovem acabou girando a chave de ignição, o que fez com que o veículo colidisse contra o prédio e atravessasse a parede.

Nas imagens, é possível perceber que o caminhão atravessou não só o portão, mas também a parede de um lado do estabelecimento.

Em depoimento, o dono do hotel informou que tem interesse no ressarcimento dos danos materiais provocados, o que foi assegurado pelo proprietário do atacadista via conversa telefônica, mas que não pretende representar criminalmente os trabalhadores.