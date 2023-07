Incorporadora está com 90 vagas de emprego abertas e 15 para jovem aprendiz em Goiânia

A Opus Incorporadora, localizada no Setor Bueno, em Goiânia, está com 90 vagas de emprego abertas e 15 para o posto de jovem aprendiz.

Ao todo, as oportunidades disponíveis são para os cargos de carpinteiro, com 35 chances, e de servente, com 55 .

Para pleitear uma das vagas, os interessados devem ir até à Central de Contratações da Opus Incorporadora, que está localizado na obra do Gyro Rooftop.

É necessário que os candidatos estejam portando documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Vale lembrar que, no caso das oportunidades ligadas a jovem aprendiz, é necessário que os pleiteantes tenham idade entre 18 e 24 anos.