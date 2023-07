“Tem de questionar ao governador, não cabe a mim avaliar”, diz Baldy sobre permanência na Agehab

“Minha ida à Bahia e minha vida pessoal nada tem a ver com a minha vida pública”, foi assim, com essas palavras, que o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, respondeu à Rápidas do Portal 6 quando perguntado se a presença dele no evento que consagrou a instalação da BYD em Camaçari.

O município, de população equivalente a de Anápolis, ganhará 5 mil novos empregos diretos com os mais de R$ 3 bilhões que a montadora chinesa investirá em solo baiano.

Baldy é conselheiro da BYD no Brasil. A empresa é a maior fabricante de carros elétricos do mundo.

Os vídeos da participação dele no evento trouxeram constrangimentos em Goiás, sobretudo no governo, ao ponto da demissão dele da Agehab virar motivo de apostas nas rodas políticas.

Tal possibilidade, no entanto, não parece gerar medo em Baldy.

“Tem de questionar ao governador [Caiado], não cabe a mim avaliar”, disse à Rápidas.

Ele garante que tem demonstrado trabalho para permanecer à frente da autarquia e destaca que não precisa do salário.

“Não recebo salário de função pública. Portanto, não trago prejuízo ao erário”, enfatizou.

PP a favor

Alexandre Baldy também é presidente do Progressistas em Goiás e nenhum dos dois deputados federais do partido, Adriano do Baldy e José Nelto, levaram em conta os apelos do governador Ronaldo Caiado (UB) para votar contra a Reforma Tributária.

As bancadas do União Brasil e Partido Liberal votaram unidas na rejeição do texto.

Pé no freio

Cotado tanto para disputa de Anápolis quanto de Goiânia, Major Vitor Hugo (PL) segue analisando qual melhor cenário para 2024. O ex-deputado, bem votado nos dois municípios, também pontuou nas duas últimas pesquisas de intenção de votos publicadas.

À Rápidas do Portal 6, Vitor Hugo disse que recebe os resultados com felicidade. Pondera, porém, ser cedo para qualquer definição. Na capital, o PL também tem como pré-candidato o deputado Gustavo Gayer. Em Anápolis, o vereador Hélio Araújo.

Falando em Gayer

Dos deputados do PL em Goiás, ele foi o único a assinar um projeto de lei que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria, protocolada na Câmara dos Deputados, visa diminuir o tempo de inelegibilidade de oito para os dois anos subsequentes à eleição.

Bolsonaro, cabe lembrar, foi condenado e só pode se candidatar em 2030. As chances do projeto assinado por Gayer avançar no Congresso são quase nulas, conforme analistas ouvidos pela Rápidas.

213 anos de Campinas

Em alusão ao aniversário do bairro histórico de Goiânia, extinta cidade de Campininha das Flores, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) realiza nesta sexta-feira (07) ato simbólico de transferir a capital de Goiás para o local.

Além do Executivo, o Legislativo também marca presença realizando sessão especial em homenagem aos 213 anos de Campinas. Todas as atividades se concentram no auditório do tradicional Colégio Santa Clara.

116 anos de Anápolis

O aniversário de Anápolis é no dia 31 e a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) prepara, para no dia 03 de agosto, promover uma sessão itinerante em Anápolis. Iniciativa do deputado Antônio Gomide (PT) e chancelada pelos colegas Amilton Filho (MDB), Coronel Adailton (SD) e Vivian Naves (PP).

O evento, aliás, promete ser bastante badalado. É que cada um dos parlamentares que representam a cidade poderá homenagear 10 personalidades. Lideranças políticas, sociais e empresariais já estão sondando os deputados em busca de uma vaga no hall da fama a ser montado.

Nota 10

Para a Secretaria da Retomada que encontrou uso efetivo para o Centro de Convenções de Anápolis. Nesta sexta-feira (07) a atração será o Circo Internacional da China.

O local também já foi palco do show do humorista Thiago Ventura, além de apresentações teatrais, como a peça “Hermanoteu na Terra de Godah”, do Melhores do Mundo e o espetáculo “Uma Aventura Roblox”, destinada ao público infantil.

A promessa é de que mais atrações passem pelo local nos próximos meses.

Nota Zero

Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em uma imagem compartilhada nas redes sociais, o parlamentar mostrou que fugiu das aulas de geografia e postou um mapa do Brasil com os estados de Goiás e Tocantins como se fossem um só. A divisão dos dois estados ocorreu após a promulgação da constituição de 1988.