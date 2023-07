Desconfiada de traição, mulher realiza testes com marido e acaba descobrindo segredo guardado há 3 anos

Segundo pesquisa do Gleeden, o aplicativo de encontros discretos pensado por e para mulheres, o Brasil é o país que está em primeiro lugar no ranking dos países “mais infiel” da América Latina.

O estudo ainda mostra que de cada 10 brasileiros, 08 já foram infiéis. 91% do sexo masculino já afirmaram ter traído, enquanto que entre as mulheres o índice é de 88% de infiéis.

E para verificar se estão casadas com a pessoa certa e de caráter, muitas mulheres acabam contratando serviços especializados de testes de fidelidade para saber se seus esposos cairão na tentação do pecado da traição ou seguirão firmes com seus casamentos.

Na nova rede social de conversa em texto semelhante ao Twitter, o Threads, uma postagem de uma especialista em testes de fidelidade tem viralizado contando a história de uma mulher que descobriu um segredo terrível do marido.

“Uma mulher pediu para testar o marido dela 05 vezes, em todas ele caiu”, iniciou, pontuando que mesmo assim ela não o deixou e continuou com a investigação até descobrir uma bomba.

Isso porque veio à tona que o marido, além de trair com frequência, também estava com outra há 03 anos. Mas o mais chocante foi o que a amante fez.

Como prova de amor, ela tinha uma tatuagem íntima em homenagem ao homem. A promessa dele era se separar da esposa para ficar com ela. Apesar disso, a mulher não deu sinais de que iria se separar.

Confira o trecho da postagem: