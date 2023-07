Durante manobra com moto aquática, adolescente cai em represa e morre afogado

Um adolescente, de 16 anos, foi vítima de afogamento ao participar de manobras perigosas em uma moto aquática, em Goiânia, na tarde deste sábado (08).

Gabryell Davy Maracaipe de Almeida estava em uma represa, no lago do Residencial Buena Vista III na capital, ao lado de um parente e de outra jovem. Parte de uma reserva ambiental, é proibido praticar esportes do tipo no local.

O Portal 6 apurou que nenhum dos envolvidos estariam com coletes salva vidas. Em um certo momento, um dos movimentos resultou na queda dos dois passageiros mais novos.

Ao se chocar contra a água, Gabryell submergiu, enquanto a garota foi salva pelo condutor do veículo aquático. A família do jovem estava presente e tentaram encontrá-lo, sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros compareceu no local e, durante as buscas, conseguiu encontrar o corpo do menor.

O caso já foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental.