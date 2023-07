Garota de 12 anos é vítima de injúria racial, agressão e caso vai parar na delegacia

Uma garota, de apenas 12 anos, passou por momentos traumatizantes ao ser agredida por colegas, que além de proferirem palavras racistas ainda filmaram a ação. O caso aconteceu nesta quinta-feira (06), em Uruana, cidade do Noroeste de Goiás.

O Portal 6 apurou que segundo a denúncia prestada pela mãe da menina, quatro garotas foram as protagonistas do ato. Elas ainda teriam um Instagram, chamado secret_uruana, no qual fazem postagens atacando a aparência da colega.

No momento das agressões físicas, a menina voltava de um clube da cidade e foi cercada pelas outras. Ao chegar em casa, a pequena revelou à mãe o que havia acontecido e também mostrou as publicações ofensivas.

Dentre as palavras, menina foi chamada de “fedida” e ouviu também “vai lavar esse cabelo de bombril”, além de diversas afirmações de que iria apanhar.

As duas foram até a delegacia da Polícia Civil (PC), onde formalizaram a denúncia contra as garotas. Diversas mensagens ofensivas foram anexadas ao caso, algumas feitas pelos perfis pessoais das agressoras.

Os agentes enquadraram a situação nos crimes de injúria racial, ameaça e vias de fato. Como as autoras também são menores de idade, a investigação do caso deve contar com o participação do Conselho Tutelar.