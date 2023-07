Médica goiana revela principais cuidados ao se contratar serviço estético invasivo

Apesar da popularização de procedimentos estéticos, que prometem resultados rápidos, efetivos e mais em conta quando comparados às cirurgias plásticas, pacientes devem ter cuidado na hora de contratar os serviços, segundo médica Mayra Inhaez.

A integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, regional Goiás (SBD-GO), aponta que há uma série de riscos que podem afetar pacientes que não se atentem à seriedade dos procedimentos que estão sujeitando os corpos.

O destaque vai para quem realiza os serviços com profissionais não médicos e não habilitados para atendimentos do tipo. Além disso, a médica reafirma a importância de se atentar à segurança e à higiene do local onde o procedimento será realizado, assim como os produtos usados.

Isso porque as complicações decorrentes do uso de produtos inadequados são comuns. Entre elas, o paciente pode sofrer com infecções resultantes da limpeza de pele e técnica de aplicação que podem levar à necroses e perdas de partes do corpo.

Segundo a especialista, atendimentos sem os devidos cuidados também podem causar cegueira, derrame, embolia pulmonar e até morte.

“A população precisa ter em mente que deve avaliar o local onde será realizado o procedimento, a formação do profissional e se ele está apto a prestar assistência em caso de complicação, se o produto é liberado para o uso injetável, se é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e se está dentro do prazo de validade”, alerta.