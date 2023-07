Já ouviu falar que existem algumas datas de aniversário da sorte para algumas mulheres e somente as mais especiais nascem nestas datas?

Pois saiba que é totalmente verdade! Há uma lista japonesa que comprova a teoria e revela quais os seis dias do ano mais diferenciados.

Evidentemente, a sorte pode colaborar com que a vida delas seja mais favorável, tanto no campo amoroso, quanto no financeiro e profissional. No entanto, é lógico que o verdadeiro sucesso é fruto de muito esforço e dedicação.

Portanto, se a sua data de aniversário não estiver na lista a seguir, não se preocupe! Ainda há chances de ser muito feliz. Confira quais os dias do ano mais especiais e interessantes para elas!

6 datas de aniversário que só as mulheres de muita sorte têm:

23 de abril

Em primeiríssimo lugar, o dia 23 de abril, segundo a lista japonesa, é a data mais privilegiada para a mulherada de sucesso.

26 de abril

Os estudiosos organizadores da lista também concluíram que as garotas nascidas nesta data, independente do ano, podem ter mais sorte no dia a dia, até mesmo nas situações mais básicas.

05 de maio

Para os japoneses, o dia 05 do quinto mês do ano também é uma data que indica boas vibrações ao longo de toda a vida

23 de julho

As mulheres nascidas neste dia podem ter uma sorte imensurável, principalmente neste ano de 2023.

26 de julho

Essa data, de acordo com a lista da sorte, é para as mulheres com mais chances de ganhar nas loterias e nos jogos de azar. Elas podem facilmente ganhar bem mais dinheiro que as demais.

05 de agosto

Por fim, mas não menos sortudas, as mulheres que nascem no dia 05 de agosto podem ter bem mais facilidade em conquistar coisas, empregos, dinheiro e amor.

