Calendário do Bolsa Família em julho: confira as datas de pagamento

Para a alegria dos beneficiários do programa Bolsa Família, o novo calendário do pagamento do programa federal referente ao mês de julho já foi divulgado para que a população possa se certificar de quando deve receber o benefício.

O programa, que foi criado em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Conforme divulgado pelo Governo Federal, mais de 21,2 milhões de famílias foram contempladas pela iniciativa até o mês de junho deste ano.

No mês passado, por exemplo, os beneficiários do programa receberam o valor generoso de R$ 1.400, maior do que a quantia que é paga mensalmente pelo Governo Federal.

A alteração no valor ocorreu devido a um processo de manutenção que os sistemas do pagamento da iniciativa passaram ao longo dos meses de abril e maio, que tiveram pagamentos melhores.

Apesar da mudança de nome do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, o programa manteve o valor de R$ 600 por família que era oferecido pela iniciativa anterior. Uma das mudanças significativas no programa foi o pagamento adicional no valor de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

Atualmente, até a publicação desta matéria, o valor pago por pessoa no programa Bolsa Família é de R$ 142, pagamento que foi mantido no mês de julho.

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário que os solicitantes cumpram alguns requisitos, dentre eles: realizar o acompanhamento pré-natal; fazer o acompanhamento do calendário nacional de vacinação; fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 07 anos; e, para crianças de 04 a 05 anos, é necessário ter frequência escolar mínima de 60%.

Veja o calendário:

INSCRITOS COM NIS FINAL: RECEBEM EM: 1 18 DE JULHO 2 19 DE JULHO 3 20 DE JULHO 4 21 DE JULHO 5 24 DE JULHO 6 25 DE JULHO 7 26 DE JULHO 8 27 DE JULHO 9 28 DE JULHO 0 31 DE JULHO

