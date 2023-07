Fã emociona internet ao revelar gesto nobre de Ana Castela após show em Goiânia

Esta viralizando no Tik Tok, nos últimos dias, o perrengue que uma super fã de Ana Castela passou durante o VillaMix, em Goiânia, no último dia 2 de julho. Porém, o que ela não imaginava era que a tristeza logo seria transformada em euforia por conta da gentileza da cantora.

No registro, Ana Clara Medeiros contou que foi ao festival de música sertaneja com o irmão e ambos estavam ansiosos pela apresentação da boiadeira. Juntos, curtiram quase todos os shows, como Menos é Mais, Pedro Sampaio e Gustavo Mioto.

No entanto, em determinado momento, o irmão se separou de Ana Clara e, ao voltar, comunicou que havia sido furtado.

Sem celular, perto do final do show de Ana Castela, Ana Clara precisou acolher o irmão triste e procurar o que poderia ser feito. Ambos se afastaram da multidão e tentaram registrar um boletim de ocorrência virtual, processo que causou grande estresse.

Então, quando eles menos esperavam, Gustavo Mioto apareceu e tirou fotos junto com os fãs. Logo depois, a própria Ana Castela foi vista passando acompanhada dos seguranças, que a impediram de tirar fotos com os presentes.

Com a intenção de ser reconhecida em meio ao caos do momento, Ana Clara gritou para a artista que foi ela quem entregou uma imagem de Nossa Senhora para ela em outro show. A boiadeira imediatamente se lembrou do momento e pediu para que os seguranças a deixassem tirar foto com a goiana.

“Só ela. Ela me deu uma Nossa Senhora”, disse a cantora. A jovem conseguiu gravar o momento com Ana Castela, que até mandou um beijo à mãe da goiana.

Ana Clara se emocionou a ponto de chorar por causa do encontro. “Fui de 0 a 100 muito rápido. Estava muito triste pelo o que tinha acontecido com meu irmão e por ter perdido o show dela, mas fiquei muito feliz pelo o que aconteceu quando ela apareceu”, disse no vídeo, que já conta com quase 250 mil visualizações.

Nos comentários, fãs elogiaram a atitude da cantora. “Me emocionei. Ana sempre me arranca grandes suspiros, que bom que Deus colocou ela no seu caminho para reanimá-la”, escreveu uma internauta. “A Ana é incrível demais”, comentou outra.