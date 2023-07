Racismo impacta no envelhecimento dos negros no Brasil, aponta pesquisa

Envelhecer não é fácil para boa parte da população, mas é ainda mais difícil para quem é negro, e Terê Cordeiro, 70, ex-empregada doméstica e hoje poeta, cita um dentre vários exemplos para ilustrar essa realidade:

“Se chega uma velhinha branca a um pronto-socorro público, o atendimento é ruim. Mas, se é uma velhinha negra que chega, com o chinelo de dedo gasto na parte de trás, o atendimento é muito pior.”

O que ela e tantos idosos negros sentem na pele foi traduzido em números por uma pesquisa recém-lançada, intitulada Envelhecimento e Desigualdades Raciais, realizada pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) em parceria com o Itaú Viver Mais.

O estudo entrevistou 500 pessoas com mais de 50 anos, presencialmente, em suas residências, em três capitais: São Paulo, Salvador e Porto Alegre, em 2021.

As cidades foram escolhidas por apresentarem um alto índice de envelhecimento populacional, em que o grupo dos idosos cresce mais do que o de jovens. Já a faixa dos 50 aos 60 anos, não considerada idosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi incluída no estudo com a intenção de avaliar o envelhecimento de uma forma mais ampla, como um processo contínuo, que resulta de um acúmulo de vivências.

Os resultados da pesquisa confirmam que a velhice dos negros no Brasil é o somatório das desigualdades impostas pelo racismo ao longo da vida, como a baixa escolaridade, a insegurança alimentar, o trabalho precário, a falta de acesso a serviços de saúde e de cultura e a exposição à violência, entre outros.

O estudo apresenta o índice de envelhecimento ativo –formado por condicionantes que influenciam na qualidade de vida, como saúde física e mental, mobilidade, segurança, inclusão digital, sociabilidade e condição financeira.

O índice é o resultado de uma série de perguntas relacionadas a esses aspectos, e vai de 0 a 100. Quanto mais próximo de cem, melhor a situação daquele grupo de pessoas.

Considerando as três cidades e as diferentes faixas etárias a partir dos 50 anos (50-59; 60-69; 70-79 e 80 ou mais), na maior parte delas a população branca tem índices mais elevados do que a negra.

Além disso, na maioria das faixas etárias nas diferentes cidades, a situação dos homens tende a ser melhor do que a das mulheres.

Entre pessoas de 60 a 69 anos da cidade de São Paulo, por exemplo, o índice de envelhecimento ativo das mulheres negras é de 51, enquanto o das mulheres brancas é de 53,3. No caso dos homens, o índice dos negros é de 46,5, enquanto o de brancos, de 55,1.

A pesquisa traz uma série de dados a partir dos quais fica claro por que o envelhecimento da população negra é mais difícil do que o da branca.

Avaliemos, por exemplo, o acesso a serviços privados de saúde, com base no mesmo grupo de São Paulo, de 60 a 69 anos.

Dentre as mulheres entrevistadas, são 30% das brancas e 27% das negras as que têm acesso a eles.

A diferença foi gritante para os homens nessa amostra pesquisada pelo Cebrap. Apenas 1% dos negros entrevistados (foram ouvidos 70, segundo os pesquisadores) acessa serviços pagos de saúde, enquanto, no caso dos brancos, são 46%.

Os homens negros, também destaca a pesquisa, são as maiores vítimas de mortalidade prematura, já a partir dos 15 anos e normalmente associada à violência, mas também a riscos no trabalho e à falta de acesso a serviços de saúde.

Em geral, a mortalidade da população negra brasileira é maior do que a da branca, o que faz com que a proporção de pretos e pardos se reduza em faixas etárias mais altas.

No Sudeste, por exemplo, na faixa dos 25 aos 49 anos, a população de pretos e pardos é de 51%, enquanto, acima dos 50, cai para 43%.

“O Brasil é negro, mas o envelhecimento é branco”, disse, no evento de lançamento da pesquisa, o enfermeiro Roudom Ferreira Moura, cujo doutorado na USP apontou a desigualdade racial entre idosos.

Quando a desigualdade de gênero se soma à racial, o estudo aponta a mulher idosa negra no mais distante patamar de um envelhecimento ativo. Isso fica evidente quando se considera o aspecto financeiro.

As mulheres negras relataram uma maior dificuldade para pagar as contas. Ainda avaliando a mesma população de São Paulo, entre 60 e 69 anos, 63% das mulheres negras disseram considerar difícil ou muito difícil quitar as contas mensais com o rendimento disponível.

No caso das brancas, foram 54%. Para os homens, a dificuldade com os gastos mensais foi apontada por 58% dos negros e por 38% dos brancos.

Em debate realizado no lançamento da pesquisa, Márcia Lima, professora de sociologia da USP e secretária nacional de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação ao Racismo, do Ministério da Igualdade Racial, citou a obra “Sítio do Picapau Amarelo”, de Monteiro Lobato, para corroborar a conclusão do estudo.

“Temos aquelas duas velhices, a da Dona Benta, a vovó que acolhe, e a da Tia Anastácia, que está lá para servir e não tem história, não tem família.”

Lúcia Xavier, coordenadora-geral da ONG Criola, que defende os direitos das mulheres negras, apontou que “alcançar a velhice, sobretudo no caso da população negra, é vencer processos complexos de violência e de discriminação”.

“Quem conseguiu vencer a morte neonatal, a morte na adolescência e passou dos 60 anos já ganhou na loteria”, afirmou.

Alexandre Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério de Direitos Humanos, abordou, no debate sobre a pesquisa, a necessidade de se realizar no país o “letramento das pessoas idosas em relação aos seus direitos”.

“Desde o pré-natal da mãe a desigualdade se coloca, e o negro acumula traumas sem viver plenamente a cidadania”, afirmou ele, que é fisioterapeuta, gerontólogo e doutor em saúde pública pela USP, com uma tese sobre a desigualdade racial dos idosos.

“Trauma” aparece na primeira estrofe do poema criado por Terê Cordeiro a pedido para esta reportagem. Sua avó, negra, tinha 15 anos quando, em 1912, foi estuprada pelo senhor de engenho, em Pernambuco.

O filho dessa violência foi o pai de Terê, que nasceu branco, casou-se com uma negra e replicou práticas de violência, racismo e machismo com a mulher, a quem repetia sempre “Cala boca, sua negrinha”.

Terê trabalhou na roça na infância, mudou-se para São Paulo na adolescência e conta ter vivido uma semiescravidão como empregada doméstica, morando em um quartinho na casa dos patrões, com uma folga por mês.

Ela conseguiu terminar o ensino médio aos 60 anos, entrou para um grupo de poetas idosas, e escreveu o seguinte poema sobre desigualdade racial no envelhecimento:

“Ser idoso nos dias de hoje

É difícil e quase um trauma

Além das dores físicas

Também tem as dores da alma.

Nos equipamentos públicos

Ou mesmo supermercado

Sofremos racismo explícito

Por vezes ele vem velado.

Entramos no transporte público

Já somos chamados de velhos

Por não passar a catraca

E é um bafafá eterno.

Nos lares deveria haver ternura

Mas nem sempre isso existe

A falta de compreensão

Deixa nossa vida triste.

Por fim, uso de gratidão

Com Deus, família e irmãos

Pela dádiva de envelhecer

Obrigada, Deus, pela unção.”