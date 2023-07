Crianças e jovens diabéticos de Anápolis já podem solicitar sensor gratuito que substitui ‘furadas’ nos dedos

Após quase cinco meses de espera, as primeiras remessas do sensor de monitoramento de glicemia (Freestyle Libre), que substitui as “furadas” no dedo, já foram distribuídas a alguns pais e responsáveis de menores diabéticos de Anápolis.

A expectativa é de ampliar ainda mais o programa. Para solicitar o benefício junto à Prefeitura, os pais devem estar atentos a alguns requisitos.

Primeiramente, é exigido que o paciente tenha mais de quatro anos e menos de 14.

Além disso, a criança deve ter diabetes tipo 01 há pelo menos 18 meses, fazer uso de insulinas ou sistema de infusão, contagem de carboidrato e ter um bom controle glicêmico, comprovado através de resultados de exames laboratoriais e de glicosímetro.

Aprovado no dia 31 de janeiro deste ano, o projeto terminou de passar pelo processo de regulamentação e licitação.

Hebert Melo, pai do pequeno Henrique, de 10 anos, contou ao Portal 6 que a tecnologia foi um grande benefício na rotina da família.

Ele afirma que, nas farmácias, cada sensor é vendido no valor médio de R$ 289, tendo que ser substituído a cada 14 dias.

O aparelho, que é colocado na parte de trás do braço, de forma não invasiva, pode ser escaneado ao longo do dia, montando um quadro com os dados glicêmicos da criança. Isso auxilia tanto a família, para observar picos e quedas nesses níveis, quanto o médico, que pode acompanhar melhor cada caso.

“Acaba que é muito bom, porque muitas crianças tem medo ou trauma de agulha, e com o sensor não dói nada. É tipo um carimbo, coloca atrás do braço e a criança pode ir jogar bola, fazer natação. Nada atrapalha”, explicou Hebert.