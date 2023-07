Ganhou R$ 3 milhões na loteria e surpreendeu revelando onde guardou o bilhete antes de resgatar o prêmio

Um sortudo conseguiu faturar £ 500 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) com apenas um bilhete de loteria e tomou uma atitude inovadora para multiplicar o dinheiro. O caso viralizou.

O europeu Matthew Harding confirmou que, quando ficou sabendo do sucesso, guardou o ticket na meia para não correr riscos de ser furtado.

Depois disso, ele conseguiu receber toda a bolada de uma vez e, com isso, preferiu optar por apostar mensalmente nos jogos e tentar aumentar a sorte.

“Eu me presenteio com uma ou duas raspadinhas todos os meses após o dia de pagamento e as raspo a caminho de casa. Vi alguns clientes na loja ganhando £ 20 ou £ 40 aqui e ali, então pensei em dar uma chance a este em particular”, disse ao jornal The Sun.

“Sempre me disseram para comprar duas seguidas, pois é mais provável que você ganhe. Pode não haver lógica real nisso, mas é exatamente o que eu faço – eu sempre compro em um conjunto”, revelou à mídia.

“Na minha vez de sorte, eu só tinha chegado ao meio fio da loja quando risquei um ‘cinco’ e pensei: ‘ah, é um cinco’. Então risquei um ‘zero’ e depois outro ‘zero’ e então, para meu espanto, um ‘K’ (letra utilizada para representar o valor de mil, na língua inglesa) no final”, relembrou sobre o dia que ganhou.

“Ainda não temos certeza do que queremos fazer com o dinheiro. Acabamos de passar férias em Chipre , o que nos ajudou a tentar processar tudo, deixar que isso aconteça e pensar sobre o que queremos fazer com isso”, relatou.

“O máximo que gastei foi £ 98 em uma impressora móvel para fotos, mas é só isso. Queremos pagar a hipoteca e garantir nosso futuro. Também queremos nos casar”, finalizou.