Homem é flagrado em cima de carro e internautas goianos dizem o que pode ter acontecido

Um vídeo está ganhando a atenção dos usuários nas redes sociais, onde um homem se pendurou em cima de um carro em movimento, pelo que seria uma estrada goiana.

As imagens ganharam repercussão após a página humorística Goiânia Mil Graus fazer uma publicação, com os dizeres “O que está acontecendo com esse povo de Goiás, gente?!”.

Nos comentários, os internautas começaram a surgir com teorias sobre o que estava acontecendo.

“Fiquei sabendo que a mulher teria pegado o marido pulando a cerca em Barro Alto. Não deixou ele entrar no carro na hora de voltar pra casa que fica em Goianésia e ele teria pulado no teto do carro”, disse um deles.

Outro chegou a brincar com a franquia Velozes e Furiosos, franquia de filmes de ação com carros: “Isso é cena do velozes e furiosos em Goiânia”.

Apesar das brincadeiras nas redes sociais, o Inspetor Newton Morais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enxerga o caso com muita seriedade.

Ao Portal 6, ele afirmou que a brincadeira, bastante perigosa, coloca em risco a vida tanto do motorista, quanto da pessoa em cima do carro.

Ele também indicou que não foi feito nenhum registro na PRF de casos semelhantes recentemente, sendo difícil dizer com precisão se foi algo que realmente ocorreu em Goiás.

“A gente precisaria ver a procedência de quem gravou essas imagens, caso ela queira se manifestar e dizer maiores detalhes”, destacou.

Até o momento, a publicação original da página Goiânia Mil Graus já acumula mais de 10 mil curtidas e 152 mil visualizações.