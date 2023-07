Goiana morta por pitbull de estimação tentava separar briga de animais, diz delegado

Uma mulher, de 58 anos, identificada como Iranilda Alves Rocha, faleceu, após ser atacada pelo próprio cachorro, da raça pitbull, em Jaupaci, que fica na região Central do estado. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Bruno Ferreira, a situação ocorreu por volta das 06h, no momento em que a vítima estaria tentando separar uma briga entre o animal e um outro cão, um border collie.

Minutos antes do ataque, a vítima gritou pedindo ajuda para separar os cães, o que ocasionou o ataque por parte do pitbull, que teria se sentido ameaçado.

Os vizinhos de Iranilda chegaram a escutar os gritos e acionaram a Polícia Civil (PC) para tentar separar a briga. No entanto, a mulher não resistiu e faleceu antes da chegada das autoridades.

Segundo o delegado, um militar aposentado foi a primeira pessoa a chegar na residência e teve que sacrificar o animal para adentrar o local.

A mulher foi encontrada caída no fundo do quintal da casa, com várias mordidas, rosto desfigurado e uma das mãos praticamente comidas. Já o border collie estava com alguns ferimentos espalhados pelo corpo.

Em depoimento, o policial afirmou que o cão já tinha histórico de atacar pedestres e animais em outras ocasiões.

Além da PC, a perícia esteve presente no local assim como o Instituto Médico Legal (IML) para a retirada do corpo.