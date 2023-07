Imagens mostram crueldade de membros de organizadas do Goiás contra torcedores do Vila Nova

A Polícia Civil cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, dos 36 em aberto, contra membros de torcidas organizadas na manhã desta terça-feira (11).

Eles são suspeitos de atacarem passageiros de um ônibus com torcedores do Vila Nova, de forma indiscriminada, na noite do dia 30 de abril – após uma partida de futebol. As imagens impressionam.

De acordo com as investigações, o ônibus foi interceptado por um grupo de integrantes da Força Jovem Garavelokos (Goiás) no Setor Jardim Maranata, em Aparecida de Goiânia.

Eles utilizaram armas de fogo, paus, e pedras, além de depredarem todo o ônibus. O grupo ainda teria atacado o motorista do ônibus, roubado camisas de dois torcedores e ainda ameaçaram com um revólver a socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – que teria sido acionada para atender os feridos.

Nesta data, duas vítimas foram severamente agredidas com chutes, socos e pauladas na região da cabeça, só não vindo a óbito em razão da chegada de equipes da Polícia Militar de Goiás.

As imagens das câmeras de segurança mostram quando alguns torcedores tentam se safar das agressões, pulando muro. Entretanto, um deles não consegue e leva pontapés de forma covarde. além de ser espancado com um capacete. Na sequência, o grupo vai embora em um carro.