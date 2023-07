Chefe de cozinha do Coco Bambu de Anápolis é afastado após denúncia de importunação sexual

O Coco Bambu de Anápolis comunicou, na tarde desta quarta-feira (12), o afastamento do chefe de cozinha que foi denunciado por importunação sexual.

A medida ocorre após uma garçonete procurar a delegacia e expor situações que vinham ocorrendo no interior do restaurante.

O estopim, segundo a jovem, foi o colega de trabalho ter tocado no corpo dela e nenhuma providência ter sido tomada pelos superiores do Coco Bambu de Anápolis.

Em nota enviada ao Portal 6, a direção do restaurante informou que, além do afastamento, também está colaborando com as autoridades e prestando suporte à funcionária.

Afirma ainda que não compactua com qualquer tipo de assédio.

Confira o posicionamento na íntegra:

“O Coco Bambu Anápolis informa que tomou conhecimento na noite de ontem de uma situação envolvendo um funcionário da cozinha e uma de nossas colaboradoras.

Enfatizamos que tão logo tomamos conhecimento da denúncia, foram adotadas todas as medidas que estavam ao nosso alcance, como afastamento provisório do funcionário.

Estamos prestando todo apoio à nossa colaboradora e estaremos à disposição das autoridades para contribuir com as informações necessárias no curso da apuração dos fatos pela justiça.

Repudiamos qualquer tipo de comportamento contrário aos valores éticos e morais que regem a nossa organização. Nosso compromisso é com um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e livre de qualquer tipo de assédio.”