Um jovem, de 28 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (12), em Uruaçu, suspeito de ter matado o próprio pai, a madrasta e o avó, dentro de um hotel desativado do município.

Conforme apurado pelo Portal 6, a família tinha adquirido o estabelecimento recentemente e fazia reformas no local, com o objetivo de reativá-lo.

No entanto, as três vítimas estavam desaparecidas desde a noite de terça-feira (11), quando uma testemunha ouviu gritos saindo do hotel, por volta das 23h.

Pouco tempo depois, o principal suspeito do crime, identificado como Wemerson Pereira Rodrigues, saiu do local de carro, tomando um rumo desconhecido.

No dia seguinte, a Polícia Civil (PC) foi até à localização, encontrando os corpos de Lourival Rodrigues de Paula, 79 anos, Lourival Rodrigues de Paula Júnior, 52 anos e Marilac Rodrigues Sales de Paula, 55 anos.

Estes seriam respectivamente o avô, pai e madrasta do suspeito. Todos foram encontrados já sem vida e sem roupas no hotel.

Após a chacina, Wemerson fugiu para São Luiz do Norte, mas foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Militar, junto com um outro indivíduo que se encontrava com ele no local.

Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Uruaçu. Cabe agora aos investigadores darem prosseguimento às investigações e descobrir a motivação do crime, que ainda não foi revelada.