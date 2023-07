Goiás teve mais de 1.300 ameaças de atentados em escolas apenas no primeiro semestre de 2023

Em um recente estudo publicado pelo Portal Nacional da Educação (PNE), Goiás registrou 1.357 ameaças de atentados em escolas.

A pesquisa reuniu dados de janeiro até o final de junho deste ano, levantando informações das ameaças de atentados realizadas, pessoas ouvidas em inquéritos policiais e fatos relacionados.

Dentre os 11 estados que foram apurados, Goiás se posicionou, com uma larga diferença em primeiro lugar no que diz respeito às ameaças efetuadas, com 1.357 registros do tipo sendo oficializados.

Em sequência, aparece Mato Grosso do Sul, com 259 ocorrências similares – 1.098 a menos do que Goiás – e Bahia, com 218 registros.

Na mesma pesquisa, o número de pessoas ouvidas em inquéritos policiais no estado de Goiás foi de 217 pessoas.

Ao Portal 6, o PNE informou que segue apurando os dados em todo o Brasil e mais estados devem ser contemplados na pesquisa. O levantamento realizado até o momento pode ser conferido clicando aqui.

Em tempo

Neste ano, o temor com a onda de violência nas escolas, fez com que vários pais se sentissem inseguros ao mandarem os filhos para as aulas.

Tanto que, no dia 20 de abril, diversos alunos mostraram-se receosos em irem para as unidade de ensino, em virtude do massacre de Colombine, em 1999, que estaria completando 24 anos.

A comoção foi tanta que o governador Ronaldo Caiado (UB), anunciou medidas emergenciais para tentar controlar a situação, envolvendo medidas de instalação de câmeras de monitoramento nas unidades de ensino, utilização de detectores de metais, campanhas de combate ao bullying no ambiente escolar, vigilância das redes sociais.