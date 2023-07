Relembre outros acidentes que aconteceram durante shows em Goiás

Tiroteios, pancadarias e até arremessos de garrafa. O desabamento de uma rampa durante o Festival Rap Mix, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no domingo (09), e que deixou ao menos 40 pessoas feridas, não só foi capaz de despertar o temor entre os participantes do evento, como também trouxe à tona alguns acidentes e confusões ocorridos em shows em Goiás e que tiveram desfechos marcantes.

Um específico e que, por coincidência, aconteceu no mesmo espaço e cidade, foi a apresentação da dupla Henrique e Juliano, ocorrida no dia 05 de junho de 2022. O evento sertanejo tomou conta dos holofotes nacionais pela sequência de absurdos que aconteceram no local, incluindo furtos, tiros e até cenas de sexo em público.

Na ocasião, um policial militar, que fazia a segurança do evento, foi preso após ser flagrado atirando em um jovem, identificado como Francis Junio Ribeiro, de 28 anos. Na época, o momento chegou a ser registrado por alguns participantes e compartilhado nas redes sociais.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), ele alegou que havia disparado, pois uma pessoa tentou pegar a arma dele o jogando no chão. Segundo ele, para se defender, o suspeito decidiu atirar para cima, o que acertou o jovem. A vítima foi atingida no peito, mas socorrida e encaminhada até o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), onde ficou internada e recebeu alta dias depois.

Outra ocorrência que marcou o evento foi o furto de joias e relógios durante o show. Em outra filmagem divulgada na web durante o período, um homem aparece tendo a corrente de ouro furtada do pescoço. Ao todo, três pessoas foram presas pelos crimes e os itens foram levados até a Central de Flagrantes da PC.

Além disso, cenas de sexo também foram gravadas no local e repercutiram na web. Na gravação, vários homens filmaram um casal realizando o ato íntimo próximo a uma grade dentro do evento. Após a repercussão, a mulher denunciou o caso à polícia como estupro e afirmou que “teve a vida mudada pelo episódio”.

Outro acidente que aconteceu no estado foi a briga generalizada envolvendo seguranças e clientes em uma casa de shows em Águas Lindas, no dia 02 de outubro de 2021.

Durante a apresentação do cantor sertanejo Tarcísio do Acordeon, um homem que estava no local iniciou um bate-boca com o outro. Logo em seguida, um deles arremessou uma garrafa que atingiu um segurança do evento. A partir daí, a confusão se intensificou, quando outros funcionários do local também decidiram partir para cima do cliente.

Procurado pelo R7, o estabelecimento alegou que todos os funcionários contratados para patrulhar o ambiente são seguranças especializados e que não que teve conhecimento do fato.

Por fim, mais um episódio trágico aconteceu durante com uma mulher, identificada como Nayane Maria da Costa, durante um show do cantor Gusttavo Lima, em Anápolis, no dia 20 de junho de 2016.

A vítima, que curtia o evento do camarote ao lado do marido, foi atingida por uma garrafa durante uma briga na área ao lado.

Após o golpe, a mulher foi encaminhada até o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), onde foi feita uma tomografia, que constatou um traumatismo craniano. Ela teve que ser submetida a uma cirurgia, mas conseguiu se recuperar dos ferimentos. No entanto, os agressores nunca foram identificados.