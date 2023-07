Vereadora de Florianópolis propõe criação do ‘Dia do Batman’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cidade de Florianópolis (SC) pode ter em breve mais um feriado em seu calendário. A vereadora Maryanne Mattos (PL) protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a criação do “Dia do Batman”.

A data seria comemorada em 17 de setembro. Conforme o documento, que agora segue para análise, a ideia é “homenagear o personagem, bem como tratar da segurança pública no município”.

O projeto explica que a inspiração vem do “Batman Day”, evento criado pela DC, dona do personagem, realizado em outras partes do mundo no mesmo mês de setembro.

“Batman não tem superpoderes, em sua luta contra o crime ele utiliza uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo”, reforça a vereadora em sua justificativa.