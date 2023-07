Abertas inscrições para curso de robótica gratuito em 24 cidades de Goiás: veja quais

O programa Include, do Instituto Campus Party, em Goiânia, está com as inscrições abertas para um curso de robótica gratuito.

Ao todo, são 75 vagas disponíveis em Goiás destinadas a jovens, com idades entre 12 e 20 anos, que vieram de escolas públicas ou são bolsistas de escolas privadas.

Para pleitear uma das oportunidades, os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site institutocampusparty.org.br. As aulas acontecerão de forma presencial.

Há vagas para os laboratórios de Goiânia, Anápolis, Aparecida, Alto Paraíso, Luziânia, Cavalcante, Valparaíso de Goiás, Jataí, Itumbiara, Trindade, Pirenópolis, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Manbaí, Monte Alegre, Rio Verde, Catalão, Caldas Novas, São Luís de Montes Belos, Cristalina, Uruana, Aruanã e Mozarlândia.

De acordo com o Instituto, só nos últimos três anos, mais de 3 mil estudantes já foram matriculados nas 26 unidades do Include em Goiás.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis aqui.