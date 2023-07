Advogado goiano brinca com estereótipos da profissão e vira sucesso nas redes

Que atire a primeira pedra quem nunca fez piadas sobre advogados. A área de atuação ao longo dos anos, assim como os estereótipos de profissionais, virou alvo de muitas brincadeiras e memes na internet. E é justamente aí que o goianiense Giovanni Machado entra em cena.

Atuando há mais de onze anos no mercado, foi só recentemente que ele resolveu inovar e repensar toda a estratégia de marketing de Direito.

Nos vídeos e esquetes postados no perfil @giovanni.machado.advogado, o especialista da área civil tenta quebrar alguns paradigmas que se estabeleceram ao redor da advocacia, e aproximar a rotina do advogado com a do público. Ao Portal 6, ele revelou que acredita ser esse o motivo do sucesso que anda tendo com as redes sociais.

“Quem está no judiciário, o juiz, o delegado, o advogado, são pessoas de difícil acesso ou até inacessíveis […] Parece que eles não são gente como a gente. E é aí que eu acho que os meus vídeos se conectam. Produzo conteúdos focados no dia a dia, então quem não é da advocacia vê e também se identifica”, comentou.

Com muita simplicidade, o profissional brinca nos vídeos que produz em torno de situações do cotidiano, seja aceitando cerveja como honorários ou atendendo funcionários da Carreta Furacão.

A estratégia parece estar dando certo, pois desde que começou com essa iniciativa nas plataformas, o perfil profissional que, até um mês tinha 10 mil seguidores, hoje já passa dos 180 mil.

A tal fama também veio acompanhada de uma maior procura por parte da clientela, tanto que Giovanni detalhou já estar com o apoio de advogados parceiros para dar conta da demanda. Apesar disso, ele garante que continua 100% responsável pelos atendimentos iniciais.

“O pessoal diferencia bem a questão do vídeo ser de humor com o fato de eu ser um advogado competente no que faço. Eles vêm justamente atrás de mim, especificamente, e eu faço questão de sentar, conversar e entender completamente a situação de cada cliente, que fez esse esforço de me procurar”, completou.

Por fim, ele revelou que, para o futuro, o maior desafio será conciliar com maestria essas duas vertentes da carreira. “Continuar crescendo o aspecto da figura pública, sem deixar de lado o foco no desenvolvimento do escritório e da prática da advocacia”.