Se você é uma das pessoas que tem o cartão do Nubank e o utiliza com frequência, é necessário prestar atenção, pois a instituição bancária emitiu um alerta importante para todos os clientes que integram a categoria.

A mensagem foi enviada para todos os usuários do aplicativo nesta semana e visa garantir a segurança e privacidade dos clientes enquanto utilizam o cartão.

Quer saber o que diz o comunicado? Leia até o final e fique ciente do assunto.

Alerta importante para quem tem cartão do Nubank e usa com frequência

Quem tem conta e cartão do Nubank pode ter notado um aviso que, nesta semana, a plataforma emitiu um comunicado para todos aqueles que utilizam o item com uma certa frequência.

A medida em que a plataforma foi crescendo e a exposição aumentando, a quantidade de pessoas mal intencionadas que tentam aplicar golpes usando a conta bancária também cresceu consideravelmente.

No entanto, nos últimos dias, relatos de novos golpes tem sido denunciados por clientes. Um deles, e que foi o motivo do alerta, é o golpe sobre a falsa central de atendimento.

Na prática, de acordo com a plataforma, o golpista entra em contato com o cliente por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagem se passando como atendente do seu banco.

Outro método também utilizado pelos criminosos é mandar uma mensagem via SMS com a informação de que uma nova compra foi feita no seu cartão. Assim, eles pedem para entrar em contato pelo número fornecido na própria mensagem, dizendo ser do banco.

Logo em seguida, os golpistas pedirão informações ou ações que nenhum banco nunca pede, como por exemplo: dados pessoais, senhas, códigos enviados por e-mail e até transações.

O banco reforça que nunca entra em contato solicitando informações pessoais ou qualquer tipo de transação. Na dúvida, a instituição orienta que os clientes entrem em contato conosco através do chat no nosso aplicativo ou pelos números 4020 0185 (Capitais e Regiões metropolitanas) e 0800 591 2117 (demais localidades).

