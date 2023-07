A saúde do cérebro é, sem dúvida, algo fundamental para o bem-estar geral e para manter uma boa qualidade de vida. No entanto, nem todas as pessoas estão conscientes da importância desse fator e, por isso, muitos se esquecem de cuidar dessa parte.

Contudo, o que pouca gente sabe é que existem alguns alimentos capazes de auxiliar na saúde do cérebro e, de quebra, saborear ainda mais os alimentos.

6 alimentos que ajudam a melhorar a saúde do cérebro e pouca gente sabe

1. Nozes

Um dos alimentos que ajudam a melhorar a saúde do cérebro é a noz. Isso porque o item é um excelente fonte de ácidos graxos ômega-3, que são essenciais para o bom funcionamento do cérebro.

Além disso, elas contêm antioxidantes, vitamina E e vitaminas do complexo B, que ajudam a melhorar a memória e a cognição.

2. Abacate

Rico em gorduras saudáveis, o abacate é mais um dos alimentos que mais ajudam a manter o bem-estar cerebral. O abacate é uma ótima fonte de vitamina E, que protege as células cerebrais contra danos oxidativos. Ele também contém ácido fólico, que ajuda na função cognitiva.

3. Cúrcuma

A cúrcuma é uma especiaria com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Seu principal composto ativo, a curcumina, tem sido associado à melhoria da função cerebral e à prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, fica a dica!

4. Mirtilos

Essas pequenas frutas são ricas em antioxidantes, especialmente antocianinas, que protegem o cérebro contra o estresse oxidativo e a inflamação.

Estudos lançados recentemente sugerem que o consumo regular de mirtilos pode melhorar a memória e o aprendizado.

5. Peixe gorduroso

Peixes como salmão, atum e sardinha são ricos em ácidos graxos ômega-3, especialmente o DHA (ácido docosahexaenoico). Esses ácidos graxos são fundamentais para a saúde do cérebro, pois ajudam a melhorar a função cognitiva e reduzem o risco de doenças neurodegenerativas.

6. Ovos

Por fim, os ovos são uma excelente fonte de colina, um nutriente essencial para a saúde cerebral. A colina é convertida em um neurotransmissor chamado acetilcolina, que desempenha um papel importante na memória e na função cognitiva.

Além disso, os ovos também contêm vitaminas B12 e D, que são essenciais para o bom funcionamento do cérebro.

