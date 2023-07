Corpo de auditor fiscal da Prefeitura de Aparecida é encontrado enterrado em residência

O corpo do auditor fiscal Lindomar Modesto de Souza, de 57 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma residência localizada no Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (12).

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para se dirigir até a casa e realizar o resgate do cadáver, após escavar sob a profundidade de 1,5 metros.

O Portal 6 apurou que a vítima estava desaparecida desde o dia 06 de julho, quando a filha relatou o sumiço à Polícia Militar (PM). Na ocasião, a jovem ressaltou que não via o pai desde o dia anterior e que ele nunca tinha “sumido” por tanto tempo antes.

Lindomar foi encontrado um dia depois do próprio veículo ter sido localizado – um Jeep do modelo Renegade. O carro havia sido abandonado em Carolina, no Maranhão, e foi recuperado na última terça-feira (11).

Tal descoberta fortalece a teoria de que ele teria sido vítima de latrocínio, que consiste em roubo seguido de morte. Todavia, agentes da Polícia Científica seguem investigando o caso.

O veículo chegou a ser localizado em trânsito, após ter sido dado como desparecido. Apesar da filha ter comparecido ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Anápolis, não foi efetuada a interceptação e este só foi encontrado fora do estado.

Vale ressaltar que a função de auditor fiscal pode ser considerada de risco, pela incumbência de aplicar a legislação e muitas vezes infligir cobranças e lavrar autos de infração que podem envolver uma quantia expressiva de dinheiro.