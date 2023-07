Espetáculo premiado na Europa será apresentado gratuitamente em Anápolis

O espetáculo Metamorfose, premiado pelo Júri Popular no Festival Imaginarius, em Portugal, está com data marcada para acontecer em Anápolis – e com entrada gratuita.

Inspirada no livro “A Metamorfose”, clássico de Franz Kafka, a peça está prevista para o dia 20 de julho, às 20h, nos palcos do Teatro Municipal, ao lado da Prefeitura.

A obra conta a história de um caixeiro viajante, que um dia acorda transformado em um inseto. A partir disso, têm-se início um conflito com a família dele, alternando momentos de aceitação e repulsa.

Dirigido por João Bosco Amaral e estrelado por Gustavo Silvestre, o espetáculo mistura dança, teatro e conteúdo audiovisual, em uma experimentação sensorial e contemporânea.

Após visitar Anápolis, a peça passará por Brasília (DF), Palmas (TO), Gurupi (TO) e Goiânia.

Os ingressos devem ser retirados online, pela plataforma Sympla.