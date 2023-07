“Não foi acidente e funcionários perderam o controle”, diz delegado sobre queda de rampa no Festival Rap Mix

Quatro prestadores de serviço que atuaram no Festival Rap Mix, em Goiânia, que ocorreu no domingo (09) afirmaram à Polícia Civil (PC) que haviam “perdido o controle” de acesso a rampa que acabou desabando e deixando feridos.

A informação foi compartilhada pelo delegado responsável pelo caso, Thiago Martiniano, durante uma coletiva de imprensa na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com o Thiago, funcionários afirmaram que a falha na segurança começou por volta das 16h, após cerca de 2 mil pessoas invadiram a área do front stage.

“Eles falam que, de fato, aumentou a lotação e, nesse momento, eles perderam o controle de acesso a rampa. De início estava tendo uma vistoria, haviam seguranças nos lados da rampa […] A partir do momento que houve essa invasão, eles perderam totalmente o controle”, diz.

Segundo o delegado, a principal suspeita é que a rampa tenha cedido devido ao excesso de pessoas. No entanto, ele ressalta que a situação não foi um acidente e está sendo investigada como crime de lesão corporal culposa.

“Eles [organização] têm a responsabilidade. Se houve essa invasão, foi uma falha do evento. E isso é uma das causas que a gente ainda vai apurar”, destacou.

Até o momento, segundo Thiago, 28 vítimas foram confirmadas e oito delas foram ouvidas pela PC. Até o fim das investigações, o número pode chegar até 40 – quantidade informada pelo Corpo de Bombeiros.

Agora, conforme o delegado, a polícia irá analisar as documentações e gravações de câmeras de segurança do local, enquanto aguarda o resultado do laudo da perícia.

Em nota, a organização do evento afirmou que toda a estrutura montada para o festival continha alvará e que os organizadores estão investigando as razões que causaram o acidente, além de estarem identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessário.

A instituição também disse que as pessoas foram encaminhadas a hospitais da região para atendimento especializado por meio de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de ambulâncias contratadas.

Leia a nota na íntegra

A Organização do Rap Mix Festival, realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último domingo, dia 9, informa que houve um incidente, quando parte de uma rampa que dava acesso ao front stage cedeu. O incidente ocorreu por volta das 23h16 e as vítimas foram prontamente atendidas pelas equipes de resgate, que contavam com brigadistas do evento, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

As equipes atuaram prontamente no local, prestando socorro às vítimas e que foram atendidas nos postos médicos do festival. Algumas vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região para atendimento especializado. O resgate também contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias do evento.

Ressaltamos que toda a estrutura montada para o festival continha alvará. Os organizadores estão investigando as razões do incidente da rampa, e estão identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessários.