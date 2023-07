Câmara de Anápolis convoca nova sessão sem projetos contra servidores

Presidente da Câmara de Anápolis, o vereador Domingos Paula (PV) convocou os vereadores para uma sessão extraordinária na próxima terça-feira (18), às 15h.

Em pauta, seis matérias do Executivo e que foram votadas e aprovadas em primeira votação no último dia 30 de junho.

Os projetos que prejudicam os servidores com o aumento da alíquota previdenciária dos servidores, de 14% para 22%, e que retirava a gratificação dos agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS), não serão discutidos neste momento.

À Rápidas, o líder do prefeito Roberto Naves (PP) na Câmara, vereador Jakson Charles (PSB), informou que eles foram colocados para a tramitação no rito ordinário, ou seja devolvido para as comissões.

No entanto, caberá a Roberto decidir uma possível retirada ou não das matérias da pauta.