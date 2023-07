Corpo de homem que morreu na BR-060 segue no IML de Anápolis aguardando identificação

O corpo de um homem, vítima de atropelamento, segue aguardando identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

Isso porque, após o ocorrido, as autoridades não encontraram documentos que pudessem auxiliar no processo de identificá-lo.

O Portal 6 apurou que a fatalidade ocorreu por volta das 14h, na BR-060, no km 128. Nesse horário, o corpo foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O óbito foi constatado no próprio local e a vítima encaminhada diretamente para o IML.

Lá, foi constatado que ele sofreu politraumatismo com sangramento intracraniano e fraturamento nas pernas. Estima-se que ele tinha entre 45 e 50 anos.

A perícia foi acionada e as autoridades devem averiguar quais foram as condições do acidente. Até o momento, o caso foi registrado como homicídio simples.