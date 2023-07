Polícia é acionada após confusão no condomínio onde estão os apartamentos mais caros de Anápolis

Uma discussão no condomínio de apartamentos mais caros de Anápolis acabou virando caso de polícia na manhã deste sábado (15).

Isto porque o que era para ser uma simples orientação de um síndico para uma moradora do Forma Opus, no bairro Jundiaí, acabou terminando em injúria e registro de ocorrência na Polícia Civil (PC).

O Portal 6 apurou que a condômina, de 48 anos, estava brincando com a filha na brinquedoteca quando foi alertada por uma das funcionárias que não poderia se sentar na cadeira infantil na qual estava.

A ordem teria partido do síndico, e ela decidiu confrontá-lo via WhatsApp. A moradora enviou diversas mensagens, incluindo xingamentos e ofensas, como “eu pago esse condomínio, me respeita” e “vai cuidar da sua vida, eu sou dona daqui também, vai falar assim com seus empregados, seu vagabundo, filho da p*”.

O síndico se defendeu dizendo que a orientação foi dada porque a cadeira era destinada apenas para crianças e que não suportava o peso de um adulto.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao edifício para fazer a mediação e ouvir os relatos e, então, encaminhou os envolvidos até a Central de Flagrantes da PC, no Centro de Anápolis.

Dada a circunstância e o teor das mensagens, o caso foi enquadrado como injúria.