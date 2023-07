Segurança de condomínio de Anápolis vive noite de terror após ser rendido por ladrões e ficar preso em porta-malas

Enquanto realizava rondas pelo condomínio em que trabalha, um segurança, de 34 anos, foi rendido e colocado no porta malas de um carro por dois homens que queriam roubar ferramentas do local.

O caso inusitado ocorreu durante a noite desta sexta-feira (14), no Jardim Progresso, bairro da região Norte de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o vigia noturno estava cuidando do residencial, que se encontra em fase final de construção, quando foi surpreendido pelos indivíduos armados.

Os homens então renderam o funcionário, o amarraram e colocaram no porta-malas do veículo, saindo às pressas com ele pelas ruas da cidade.

No entanto, em um determinado ponto, os suspeitos colidiram o automóvel contra o portão de uma residência, fugindo desesperadamente logo em seguida.

A vítima foi deixada para trás e resgatada por uma testemunha e pela dona do imóvel atingido na batida, após gritar por ajuda.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e apesar dos suspeitos terem afirmado durante o ato que a intenção era roubar ferramentas da construção, nada foi encontrado pelas autoridades.