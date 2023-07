Arraiana 2023: saiba como trocar ingressos para os shows em comemoração aos 116 anos de Anápolis

De Wesley Safadão a Maiara e Maraisa, a nova edição do Arraiana 2023, em Anápolis, promete agitar o município pela diversidade e qualidade das atrações confirmadas no evento.

A festividade acontecerá entre os dias 27 e 31 de julho no estádio Jonas Duarte, que fica na Avenida Brasil Sul – no Jardim Ana Paula – e comemorará os 116 anos do município goiano.

Para a alegria dos apreciadores do evento, a troca dos ingressos já pode ser realizada. Para isso, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis – exceto sal, fubá e farinha – para conseguir uma entrada no evento.

É importante ressaltar que são permitidos, no máximo, dois ingressos por CPF para cada dia do evento e que, no momento da troca, o cidadão poderá apresentar apenas o próprio documento e o de mais uma pessoa.

Ao todo, foram disponibilizados 20 pontos para retirada dos tíquetes, sendo eles: Prefeitura, Ceitec, Cmei José Cupertino de Paula, Cras Leste I e II, Cras Norte, Cras Sul, Estádio Jonas Duarte, Escolas Municipais Clóvis Guerra, João Amélio e São José, Secretaria de Integração, UniEVANGÉLICA e CMTT. O atendimento é das 08h às 18h.

As subprefeituras de Interlândia e Souzânia terão pontos de venda itinerantes dos dias 19 a 26 de julho, das 09h às 17h.

Já em Goialândia e Vila São Vicente, os interessados deverão se dirigir até a Paróquia São Vicente de Paula. A venda dos bilhetes acontecerá do dia 20 até 25 de abril, no mesmo horário.

Na subprefeitura de Joanópolis e na Escola Municipal Wady Cecílio, em Branápolis, a retirada dos bilhetes poderá ser feita do dia 21 até o dia 24 de julho.

Além de Wesley Safadão e da dupla Maiara e Maraisa, o evento terá uma Missa Campal, onde também se apresentam os cantores Felipe Araújo e o grupo Rosa de Saron.