Motociclista morre após se chocar contra carro na Avenida Pedro Ludovico

Um motociclista acabou morrendo neste domingo (16), após se chocar contra um carro, na Avenida Pedro Ludovico, setor Central de Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na madrugada da mesma data, por volta das 00h50.

O condutor do automóvel estava atravessando o cruzamento da Rua Benjamim Constant com a avenida, quando o piloto da moto se chocou na lateral direita do veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local e prestou os primeiros socorros. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele teve a morte confirmada no início da noite deste domingo (16).

O motorista do carro fez o exame de alcoolemia no sangue, que deu negativo, e foi liberado em sequência.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações do ocorrido.