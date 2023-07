Carro capota na GO-215, deixando casal morto e duas crianças gravemente feridas

Um acidente grave deixou um casal morto e outras duas crianças feridas, em trecho que passa pelo município de Edealina, localizado a 138 km de Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h45.

Ao se deslocar pelo KM 60 da rodovia GO-215, o condutor do carro, de 34 anos perdeu o controle do veículo, saindo da pista e capotando.

Devido à força do impacto, todos os quatro integrantes do automóvel – incluindo uma jovem de 21 anos, mãe das duas crianças de 04 e 05 anos, que estavam com ela – foram arremessados para fora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e encontrou o motorista já sem vida, declarando o óbito dele no local.

A mulher foi encontrada inconsciente, com fracos sinais vitais e indícios de grave traumatismo craniano. Ela chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas acabou não resistindo.

Já as duas crianças foram encontradas conscientes, com suspeita de também terem sofrido traumatismo craniano. Uma delas apresentava uma fratura no fêmur e indicadores de uma fratura no tórax.

Elas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para uma unidade de saúde. No entanto, como não foi revelado o destino delas, não foi possível atualizar o estado de recuperação das meninas.

A Polícia Civil (PC) ficou responsável pela investigação do ocorrido, que pode ganhar novos contornos.

Isso porque foram encontrados 4g de maconha e 6g de cocaína sob a posse do motorista, o que levantou a hipótese de que o homem estava traficando drogas antes de morrer.