Magazine Luiza desistiu de investimento de quase R$ 40 milhões em Anápolis

Em agosto de 2018, o Magazine Luiza sinalizou publicamente que queria construir um Centro de Distribuição (CD) em Anápolis.

O cenário apontava para um investimento estimado em R$ 40 milhões, com expectativa de geração de centenas de empregos diretos e indiretos.

No entanto, essa projeção acabou se perdendo no tempo e a cidade, como explica o ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), Anastácios Apostolos Dagios, perdeu essa grande oportunidade.

Em entrevista ao Portal 6, ele, que acompanhou de perto esse bastidor, explicou como foram as negociações e quais empecilhos inviabilizaram o negócio.

“No meu mandato, nós recebemos a diretoria do Magalu. O investimento deles começava com R$ 10 milhões e ia acima de R$ 30 milhões. Primeiramente, fomos até a Prefeitura, que demonstrou total desinteresse”, lembrou.

Segundo Anastácios, naquele ano, a disputa eleitoral havia acabado de terminar e a gestão municipal estava em um momento de inatividade. Anastácios ainda alega ter tido o mesmo resultado ao solicitar apoio à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás (Codego).

“Foi mais um empreendimento que perdemos por falta de interesse [do município] e estrutura do Estado. Há quatro anos, perdemos também a Brasilit, que foi para Abadiânia e inaugurou uma mega fábrica”, disse.

O ex-gestor reforçou que muitas das empresas que hoje integram um dos quatro distritos industriais de Aparecida de Goiânia chegaram a sondar Anápolis, mas não teriam recebido o suporte necessário por parte da Prefeitura.

Outro obstáculo apontado foi a burocracia local, aplicada muitas vezes a empresas que sinalizam interesse no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

“Quando inauguramos o Centro de Convenções, levei uma lista de 90 empresas interessadas para o governador Caiado, mas de lá para cá nada aconteceu. Recentemente, levamos ao Poder Público a proposta de uma empresa que queria se instalar no Aeroporto de Anápolis, mas fomos novamente desamparados”, lamentou.

No fim das contas, o Magazine Luiza acabou voltando os esforços para os CDs que já possuía, investindo em unidades como a de Louveiras, no interior de São Paulo.

O interesse na construção do CD em Anápolis seria, principalmente, pela localização estratégica aliada aos modais que a cidade já tem — como o Porto Seco e acesso às BR’s 060 e 153.

Brasília, como mostrou o mais recente censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se tornou a terceira cidade mais populosa do país, com 3 milhões de habitantes. Ou seja, o mercado consumidor, de alta renda, está ao lado de Anápolis e, por isso, a oportunidade bateu a porta.

A Prefeitura de Anápolis diz que não foi bem assim. Em conversa com o Portal 6, o vice-prefeito Márcio Cândido (PSC), que atualmente comanda a Secretaria de Desenvolvimento Econômica, sustenta tudo não teria passado de uma sondagem e especulação imobiliária.

Segundo ele, nunca houve uma negociação oficial, de modo que a responsabilidade central pelo final infrutífero não teria sido da gestão municipal, visto que o interesse sinalizado pela empresa não se confirmou.

“Não foi nem por falta de atitude que eles não vieram, do mesmo modo que não foram para Aparecida ou Itumbiara, eles escolheram não estar em Goiás e investir nas unidades de São Paulo”, aponta.

Em 2022, foi inaugurado o maior CD da história da empresa, em Guarulhos, confirmando a crescente vivida pela gigante do ramo logístico desde o começo dos anos 2000.

Com capacidade para até 600 funcionários permanentes, a unidade registrou – logo após a inauguração, no final de 2021 – entre 8 mil e 12 mil pedidos por dia, sendo que isso representa em torno de 40% da capacidade de armazenagem e 15% da de expedição.

Além de abrigar o maior aeroporto de passageiros país, o terminal de Guarulhos também se consolida cada dia mais como aeroporto de cargas.

O Portal 6 também procurou o Magazine Luiza, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno por parte da empresa.