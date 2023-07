Após ameaças, Roberto Naves exonera parentes de Delcimar Fortunato que estavam na Prefeitura

O total de 35 servidores comissionados foram exonerados pela Secretaria Municipal de Economia e Planejamento de Anápolis.

A lista com os nomes consta na edição desta terça-feira (18) do Diário Oficial do Município. Chama a atenção que alguns parentes do vereador Delcimar Fortunato (Avante) estão na relação dos desligados da pasta.

A gota d’água ocorreu devido a fala do parlamentar durante a sessão extraordinária desta terça-feira (18). Durante a votação de um projeto, ele afirmou que “não iria dar cheque em branco para Prefeito fazer negociata”.

À Rápidas do Portal 6, o líder do prefeito Roberto Naves (PP) na Câmara, vereador Jakson Charles (PSB), afirmou que a fala foi apenas a cereja do bolo.

“Eu atribuo a todos os acontecimentos, é um grupo de ações, quando chega a gota d’água, pode ser algo de nada. As declarações na Rádio Imprensa, o vídeo que ele vai à Prefeitura e não é recebido pelo prefeito”, elencou Jakson.

A sucessão destes acontecimentos geraram uma desconfiança em Roberto Naves que não tem mais interesse de manter uma relação com o parlamentar.

“O prefeito Roberto não tem nada contra o Delcimar, mas chegou uma situação de que os últimos acontecimentos criou uma desconfiança, incerteza e o prefeito não tem interesse de caminhar com o vereador”

Apesar do rompimento, Delcimar comunicou à Jakson Charles que não pretende ser oposição a Roberto.

“Delcimar disse que entende a posição, mas que não tem a pretensão de fazer oposição. Vai ter o posicionamento com responsabilidade, mas que não vai pro embate com o Roberto”, pontuou.